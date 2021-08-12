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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر ضوابط اختبار القدرات بـ مدرسة إيجيبت جولد وقوائم الطلاب المقبولين مبدئيا

مدرسة ايجيبت جولد
مدرسة ايجيبت جولد

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات ، أسماء الطلاب المقبولين “مبدئيا” من ضمن المتقدمين للالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي 2021 - 2022 .

وقالت  مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات ، إن هؤلاء الطلاب المقبولين مبدئيا انطبقت عليهم الشروط الأولية ، ومن المقرر أن يخوضوا اختبار القدرات اللازمة للالتحاق بالمدرسة ، وكتبت المدرسة على قوائم اسماء هؤلاء الطلاب تاريخ وموعد اختبار القدرات.

وأعلنت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية شروط أداء اختبار القدرات الخاص بالقبول في المدرسة للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

  • إحضار صورة واضحة من شهادة النجاح بالمرحلة الاعدادية او بيان النجاح مع الطالب
  • تسليم ايصال سداد 100 جنيه باسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالرقم القومي للطالب عن طريق البريد
  • ضرورة إحضار الطالب اورق بيضاء + قلم ازرق
  • الالتزام بارتداء الماسك وكافة الإجراءات الاحترازية
     
  • الحضور بالهاتف المحمول ويكون عليه باقة انترنت كافية لاداء الاختبار ويكون الهاتف مدعما بتطبيق واتس اب حيث سيتم انشاء جروب لكل لجنة لارسا رابط الاختبار عليه قبل بدء الاختبار مباشرة
  • أن يكون الطالب على دراية تامة (حفظ ) الايميل تم عليه التقديم به وكذلك كود الطالب
  • ضرورة تواجد الطالب قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الاقل

وشددت المدرسة على انه في حالة تخلف الطالب عن الميعاد المحدد له لا يسمح له بدخول اختبار القدرات مرة أخرى ، ولن يسمح بدخول الاختبار لأي طالب يخالف شرط من الشروط السابق ذكرها

وكانت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

شروط الالتحاق بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية لعام 2021 من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة)
- ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 250 درجة
- لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2021
- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول (اختبار القدرات + المقابلة الشخصية)
- أن يتمتع الطالب باللياقة البدنية والصحية التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة
- المدرسة لا تقبل التحويلات من مراحل تعليمية أخرى ولا تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من سنوات سابقة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب  وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

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مدرسة ايجيبت جولد اختبار القدرات مدرسة ايجيبت جولد المجوهرات

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ننشر ضوابط اختبار القدرات بـ مدرسة إيجيبت جولد وقوائم الطلاب المقبولين مبدئيا

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