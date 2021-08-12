تطعيم المسافرين من الغد من خلال 8 مكاتب على مستوى الدقهلية



أعلن دكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين بدءا من الغد وذلك من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة.

واشار سيادته إلى ان على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح

www.egcovac.mop.gov.eg

ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

💢 وأوضح سيادته أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين و 25 دولارات لغير المصريين وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

💢 واشار مكي أن مكاتب التطعيم للمسافرين و استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت ( مكتب صحة اول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل)