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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يسعدكم.. وفاء الكيلاني تهنئ نيللى كريم بعقد قرانها

نيللى كريم و زوجها
نيللى كريم و زوجها

هنأت الإعلامية وفاء الكيلاني الفنانة نيللي كريم بعد عقد قرانها، عبر صور نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت وفاء الكيلاني: "ألف مبروك حبيبتي ليكي ولهشام ربنا يسعدكم".

 

عقد قران نيللي كريم

واحتفلت  الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرصت  الفنانة نيللى كريم على ارتداء فستان ثانٍ بعد عقد القران، وأحيا الحفل الفنان رامى عاشور شقيق زوجها .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

وبعث لاعب الاسكواش رامي عاشور، رسالة من خلال صفحة cairo scene عبر تطبيق “إنستجرام”، لشقيقه هشام عاشور والفنانة نيللي كريم قبل أيام من عقد قران الأخيرين.

وأعرب رامي عن سعادته باقتراب موعد عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور، مشيرًا إلى حالة التناغم بينهما، وحث شقيقه على المحافظة على نيللي بعد الزواج، متمنيًا لهما السعادة.

 

فيلم "كازابلانكا 2"

وأعلنت نيللي كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

 

الساحل الشمالي الفن التواصل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم نيللي كريم زواج انستجرام دلال عبد العزيز

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