عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تهنئ نيللي كريم بمناسبة زفافها علي هشام عاشور

عبير صبري تهنئ نيللي كريم بمناسبة زفافها علي هشام عاشور

عبير صبري
عبير صبري

هنأت الفنانة،عبير صبري،الفنانة نيللي كريم بمناسبة عقد قرانها علي رجل الأعمال هشام عاشور،ونشرت صورة لهما من الزفاف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت لها من خلال الصورة معلقة:"مبروك يانيللي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويخليكم لبعض ويارب الفرحه والسعاده اللي بعيونك متتطفيش ابدا وتفضل طول العمر ♥️♥️".

 

"كنتي زي الفراشة".. داليا البحيري توجه رسالة لـ نيللى كريم

واحتفلت  الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرصت  الفنانة نيللى كريم على ارتداء فستان ثانٍ بعد عقد القران، وأحيا الحفل الفنان رامى عاشور شقيق زوجها .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

 

فيلم "كازابلانكا 2"

وأعلنت نيللي كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

اطلالات نيللي كريم زفاف نيللي كريم عبير صبري رجل الاعمال هشام عاشور هشام عاشور

ترشيحاتنا

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لملك المغرب لزيارة تل أبيب

محافظ بني سويف: وجود شباب في مجلس النواب مشروع دولة وليس تجربة

مجدي الجلاد: لست ممنوعًا من الظهور.. ودخلت التليفزيون من عالم الصحافة

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

انتظرونا السبت.. مدرب الإسماعيلى لـ صدى البلد: الحديث عن "تفويت" المباراة لـ الزمالك عيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصحة" تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بالمطواة وأجبر أبناءه على التسول

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ