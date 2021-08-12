عبير صبري تهنئ نيللي كريم بمناسبة زفافها علي هشام عاشور

هنأت الفنانة،عبير صبري،الفنانة نيللي كريم بمناسبة عقد قرانها علي رجل الأعمال هشام عاشور،ونشرت صورة لهما من الزفاف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت لها من خلال الصورة معلقة:"مبروك يانيللي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويخليكم لبعض ويارب الفرحه والسعاده اللي بعيونك متتطفيش ابدا وتفضل طول العمر ♥️♥️".

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرصت الفنانة نيللى كريم على ارتداء فستان ثانٍ بعد عقد القران، وأحيا الحفل الفنان رامى عاشور شقيق زوجها .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

فيلم "كازابلانكا 2"

وأعلنت نيللي كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.