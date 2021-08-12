أسهل طريقة لعمل سلطة التونة.. الشيف دنيا الوزيري تكشف

كشفت الشيف دنيا الوزيري، خلال برنامج «3 ستات» المذاع على قناة «صدى البلد» عن طريقة عمل «سلطة التونة» وكشفت عن التفاصيل.

مقادير سلطة تونة



جرجير

2 علبة تونة صحيحة

ملح وفلفل

كمون

ثوم مفروم

عصير ليمون

كوب ذرة حلوة

كوب بصل أخضر مفروم

كوب شبت مفروم

كوب بصل أحمر جوليان

كوب طماطم جوليان دون بذور

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طريقة تحضير سلطة تونة

* يخلط زيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والبصل الأحمر والثوم والمفروم والكمون ويترك 14 ساعة

* ثم يضاف البصل الأخضر والطماطم والذرة والتونة والشبت ونخلط جيدا

* في طبق التقديم يرص الجرجير ثم تضاف السلطة وتقدم باردة.