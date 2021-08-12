نائب محافظ المنوفية يكشف خطوات الدولة لتمكين الشباب للقيادة.. فيديو

قال محمد موسى ،نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء الأحزاب والسياسيين، إنه منذ ٢٠١٦ قادت الدولة منظومة ممنهجة لتمكين الشباب للقيادة بداية من المبادرات المختلفة والأكاديمية الوطنية ،لافتا أن الدولة تقوم بجهد حقيقى فى خلق صفوف وأجيال أخرى مستعدة لتحمل المسئولية فى أى وقت.

أكد نائب محافظ المنوفية،خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "اليوم"المذاع على فضائية dmc ، أن الشباب دائما لديه الحلم والأمل ولكن ينقصه الخبرات المتراكمة للصدام بالواقع واستغلال الإمكانيات المتاحة وكيفية الموازنة بين أحلامه وبين الأدوات المتاحة ،معقبا أن الدولة أصرت على تحدى تمكين الشباب وأتت الدولة من ثماره فى كثير من المجالات.



تابع نائب محافظ المنوفية، أن الشباب اليوم موجودون فى كل القطاعات ومختلف الوزرات من مجلس النواب والقوائم الوطنية ونواب المحافظين وذلك انعكس على الدولة وأصبحت أكثر نشاطا، موضحا أن حسن الدولة بدأ يتحرك بمنهج أكثر شبابا.