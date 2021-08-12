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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ القليوبية :الدولة بقيادة الرئيس قادت ملف تمكين الشباب بحكمة وذكاء سياسي .. فيديو

البرنامج الرئاسى
البرنامج الرئاسى

قالت إيمان ريان ، نائب محافظ القليوبية ، إن الرئيس السيسى أعطى كامل الثقة للشباب منذ ٢٠١٦ وحتى الآن وعمل على تأهيلهم للقيادة ، لافتة انها كانت خريجة الدفعة الاولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.
 

تابعت نائب محافظ القليوبية، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على فضائية dmc ، أنه تم تأهيلهم وتدريبهم فى البرنامج الرئاسى وأصبح يوجد كيان للأكاديمية الوطنية والتجربة كانت مثمرة وعملت على تأهيل الشباب على المستوي العملى والعلمي، معقبة انه تماختيارها لمنصب نائب محافظ القليوبية منذ ٣ سنوات.
 

أكدت نائب محافظ القليوبية ، أن الشباب وجد المساحة التى طالما كان يحلم بها فى تولى القيادة واليوم أصبح هناك كل يوم عيد للشباب فى كل المجالات، مضيفة ان الدولة تحت رعاية الرئيس قادت ملف تمكين الشباب بحكمة وذكاء سياسي.

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