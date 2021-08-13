عقد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد الأربعاء المقبل

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمقبلين على القيد الأربعاء المقبل الموافق 18 أغسطس.

وقررت الأمانة العامة بنقابة المحامين، إرجاء عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية، التي كان مقرر عقدها يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس 2021، إلى يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس.

تعقد الجلسة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، بإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وطالبت النقابة المحامين المقرر لهم حلف اليمين عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

كما طالبتهم الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية ومن يمتلك رقم قيد ولم يسبق له أن أدى القسم يحق له الحضور لآداءه ولسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي واحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

وأكدت أن من لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.