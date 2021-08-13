عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد الأربعاء المقبل

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمقبلين على القيد الأربعاء المقبل الموافق  18 أغسطس.

وقررت الأمانة العامة بنقابة المحامين، إرجاء عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية، التي كان مقرر عقدها يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس 2021، إلى يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس.

تعقد الجلسة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، بإشراف الأمين العام  حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، تحت رعاية نقيب المحامين،  رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وطالبت النقابة المحامين المقرر لهم حلف اليمين عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

كما طالبتهم الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية ومن يمتلك رقم قيد ولم يسبق له أن أدى القسم يحق له الحضور لآداءه ولسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي واحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

وأكدت أن من لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية محاميين نقابة المحامين قيد المحامين

ترشيحاتنا

أبرزها إعلامه بمصدر المنتج.. 14 التزاما لحماية حق المستهلك بالقانون الجديد

الفرح تحول لمأتم.. وفاة ضيوف الزفاف لهذا السبب

منتجات سامسونج الجديدة تحصل على إصدارات فاخرة بلمسة Thom Browne

نيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر.. 80 شهابا في الساعة

تواصل تألقها.. جينسيس تكشف النقاب عن G80 سبورت 2022

الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ