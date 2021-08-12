محمد فاضل يطالب بعمل فنى يجسد مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال المخرج محمد فاضل، إن الدولة المصرية تغيرت منذ عام 2014 في أمور كثيرة، وتم القضاء على العشوائيات وغير ذلك، متسائلًا "حي الأسمرات دا حد عمل دراما فيه قبل كده؟!".



وأضاف محمد فاضل في حواره لبرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه من الممكن عمل بعض المسلسلات والقصص من داخل حي الأسمرات، وطالب بعمل في هذا الإطار.



وتابع محمد فاضل ، أن مبادرة حياة كريمة، “ليه منعملش عنها عمل تليفزيوني وليس بتصدير صورة المطاريد أو العصابات”، مؤكدًا: "كتير أوي في الأعمال الدرامية مصدرها صفحة الحوادث".