محمد فاضل: مصطح "النجم" فقد قيمته بسبب كثرة استخدامه..فيديو

قال المخرج محمد فاضل، إن قمة النجاح في الدراما التليفزيونية أن صاحب الدور الصغير يكون مهمًا مثل صاحب الدور الكبير، مشيرًأ إلى أنه لا يوجد في الدراما التليفزيونية بطل مطلق وهو كان أحد مزايا أسامة أنور عكاشة، حيث أن أصغر دور كان مرسوم بعناية من أجل تذكره.

وأضاف محمد فاضل ، في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن العمل الفني يكتب تمامًا وبعد ذلك يتم التفكير في الممثلين، قائلًا: "عمرها ما ينفع أن يتم تحديد الممثل قبل كتابة المسلسل"، موضحًا أن فيلم حب في الزنزانة خير مثال حيث أنه كان من المفترض أن يقوم به الفنان أحمد ذكي والفنانة فردوس عبدالحميد، ولكنه وصل في النهاية للكبير عادل إمام والراحلة سعاد حسني.



وتابع محمد فاضل ، "أن مصطلح النجم قلت قيمته بسبب كثرة استخدامه"، موضحًا أن الفنان في السابق كان من حقه أن يقرأ أي عمل ومن حقه الموافقة أو الرفض وليس بتعديل المشاهد أو إضافة أخرى.