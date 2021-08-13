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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن بلقاح كورونا اليوم فقط.. فيديو

تلقى اللقاح
تلقى اللقاح

قالت نهي عاصم ، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن هناك حالات استثنائية تم وضعها للمسافرين وتطعيمهم ولا يوجد بيانات واضحة ودقيقة عن قوة المناعة بعد التطعيم باللقاح ، لافتة أنه لا يوجد أى نسب أو ارقام عن مناعة الشخص إذا تم تلقيحه بأكثر من لقاح .

تابعت مستشارة وزيرة الصحة،  خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "مساء دى إم سي ، أن لا يوجد جهة حكومية طرحت حد أدنى للمواطن بعد تلقى اللقاح ولكن المتداول كحد أدنى للتعافي شهر ، موضحة أن هناك تدفق كبير على التطعيمات الخاصة بالسفر من المتوقع أن يصل إلى 400 ألف فى اليوم الواحد.

 

أضافت مستشارة وزيرة الصحة، أنه يوجد 126 مركز لتلقى اللقاح للمسافرين فى أنحاء الجمهورية ويوجد بها كل اللقاحات على حسب الجهة المسافر إليها ، منوهة إلى أنه تم تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن باللقاح اليوم.

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