متخصص يكشف سبب اعتراض الصين على تقرير الصحة العالمية

أول مكان لظهور كورونا

قال الدكتور على الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث فى التكنولوجيا البيولوجية فى الصين، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لـ مصدر فيروس كورونا، الذى دمر العالم.

وأضاف أخصائي جراحة الصدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الصين ترفض أن تكون فى موضع المتهم، واعترضت على إجراءات منظمة الصحة العالمية، بشأن التقارير الخاصة بنشأة كورونا.

كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن المصاب رقم صفر بفيروس كورونا، قائلة إن الإصابة الأولى بكورونا في العالم قد تكون في الصين وتعود لموظف خلال بحث ميداني أو بمختبر.

وقالت المنظمة إن الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش.

وحثت منظمة الصحة العالمية، الصين، على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.

وطلبت المنظمة من كافة الدول عدم تسييس البحث عن منشأ الوباء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 4,3 ملايين شخص حول العالم.

تقرير هام لـ منظمة الصحة العالمية عن أول مكان لكورونا

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء الدوليين إلى ووهان بداية العام الحالي، وقد أفاد تقرير المرحلة الأولى الذي كتب بالتعاون مع خبراء صينيين، أن فيروس سارس-كوف-2 انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط.

وفي بيان حول المضي قدما في المرحلة التالية من الدراسات لاكتشاف أصل الوباء، قالت إنه من "المهم جدا" معرفة كيف بدأت جائحة كورونا.

وأضاف البيان: "ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصا إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة في عام 2019".

ووتابع أن "مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات، لا يختلف عما نشجع جميع البلدان، بما في ذلك الصين، على دعمه حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة".

واعتبر التقرير، الذي حدد أربع فرضيات، أن فرضية تسرب الفيروس من المختبر "غير محتملة".

لكن بعد قراءة التقرير، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن التحقيق في مختبر الفيروسات في ووهان لم يكن كافيا.