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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 أمراض تضرب النجوم|غيبوبة كبدية لـ عادل الفار.. فيروس A يهدد شريف مدكور

10 أمراض تضرب النجوم
10 أمراض تضرب النجوم

شهدت الأيام  الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم: شريف مدكور ، صلاح عبدالله ، ياسمين عبد العزيز ، مها أحمد ، ونرصدهم في التقرير التالي: 

 

مجدي صبحي 

تعرض الفنان مجدي صبحي - شقيق الفنان محمد صبحي - لأزمة صحية مؤخرًا، نُقل إثرها لأحد المستشفيات، بعد ارتفاع نسبة السكر التي أدت إلى عدة اضطرابات في جسده.

 

شريف مدكور 

أعلن قبل أيام الإعلامي شريف مدكور - عبر حسابه على تطبيق انستجرام- تعرضه لوعكة صحية، وإصابته بفيروس A (الصفراء)، إذ كتب: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا، الحمد لله  راحة أسبوعين في السرير مع كثير من العسل الأسود، صفرا في السن دا بجد».

 

بشرى 

أعلن رجل الأعمال سالم هيكل عن إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا المستجد، وتخضع الفنانة حاليا للعزل المنزلي وتتلقى العلاج.

 

عادل الفار 

تعرض الفنان عادل الفار مؤخرًا الى الإصابة بغيبوبة كبدية أسفرت عن دخوله المستشفى والتى قضى بها بضعة أيام وخرج ليواصل العلاج فى منزله، وأكدت ابنته أن والدها بدأ تتحسن صحته كثيرا عن الفترة الماضية حيث استعاد وعية

 

ياسمين عبد العزيز

عانت الفنانة ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية بسبب خطأ طبي، نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض، بعدما أجرت عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض، فتعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء، فسافرت بعدها لمدينة جنيف في سويسرا لإستكمال علاجها. 

 

صلاح عبدالله 

تعرض الفنان صلاح عبدالله لأزمة قلبية في الأسبوع الماضي، نُقل إثرها لأحد المستشفيات في القاهرة، وأجرى جراحة قسطرة عاجلة في القلب، وقام بتركيب دعامة، وبعدها دخل العناية المركزة لمة 24 ساعة، وخرج من المستشفى بعد استقرار حالته، وحصل على راحة تامة لمدة 3 أيام. 

 

مها أحمد 

عانت الفنانة مها أحمد –قبل أيام- من وجود «رمل على الكلى» وسبب لها آلاما في ظهرها، ودخلت على أثرها المستشفى، وتلقت بعدها العلاج وتحسنت حالتها الصحية وخرجت من المستشفى على الفور. 

 

محمد الريفي 

تعرض المطرب المغربي محمد الريفي لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة، في الأمعاء بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء. 

 

بيومى فؤاد 

أصيب الفنان بيومي فؤاد قبل أيام بدور برد شديد جدا، افقده الوعي لمدة 24 ساعة، ولكنه تأكد أنه ليس فيروس كورونا، واستعاد عافيته مرة أخرى. 

 

فاطمة كشري 

منذ أيام، عانت الفنانة فاطمة كشري من خطأ طبي، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات وخضعت لعملية جراحية، نتج عنها ورمًا مكان الجراحة، وتفاجأت أن الطبيب ترك شاشًا طبيًا داخل جسدها ولم يقم بإخراجه قبل خياطة الجرح. 

 

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