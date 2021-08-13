حكام مباريات السبت 14 أغسطس في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الغد، السبت، 14 أغسطس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقود مباراة الزمالك والإسماعيلي الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من سمير جمال وائل شعبان ومحمد عبد الحافظ، وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو ويعاونه محمود بسيوني.

فيما يقود مباراة الأهلي وإنبي الحكم محمود عاشور ويعاونه كل من أحمد صلاح وأحمد لطفي وسامح حسين، محمود البنا حكما لتقنية الفيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويدير سعيد حمزه مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ويعاونه كل من سيد نافع وأيمن دعبس ومحمد الطيب، وصبحي العمرواي حكما لتقنية الفيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم الفيديو.