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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. إعلام القاهرة تواصل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستمر  كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، الاسبوع الثانى من اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الاعلى للجامعات .

 

وفى نفس السياق ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


ومن جانبها أعلنت إدارة كلية التمريض بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية ، طريقة التسجيل لاختبار القدرات عبر الإنترنت بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

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خطوات التسجيل لاختبارات القدرات


1-  يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.


2-  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.


3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

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4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.


5-  يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.


6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
 

اختبارات القدرات موقع التنسيق المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الاعلام بجامعة القاهرة

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