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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

طارق الشناوي: المخرج أحمد علاء أثبت قدرته في فيلم العارف

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن أحمد علاء الديب - مخرج فيلم العارف - أكد قدرته أن يقدم عمل فني مصري بتقنيات متقدمة وحرفية عالية مع الحفاظ على التشويق وعمل «ساسبنس» جيد الصنع، مشيرًا إلى أن الفيلم به ملامح من الأفلام الأجنبية التي تعتمد على وضع البطل في مواقف صعبة ومستحيلة طوال الأحداث ولكن ينتصر في النهاية. 

وأضافة طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الفيلم جيد الصنع كعمل سينمائي مصري، لافتًا إلى أن الفيلم يحمل مرجعيات أجنبية، ويشيه الأفلام الأجنبية الناجحة التي رأيناها، والفارق هي التقنية الفنية المستخدمة في السينما المصرية لأول مرة، مشيرًا إلى أن العمل الفني ككل جيد الصنع وهذا انعكس على نجاحه الجماهيري والإيرادات التي حققها والتي تجاوزت المتوقع، مؤكدًا أيضًا على نجومية أحمد عز التي ساهمت في هذه الإيرادات. 

وأوضح طارق الشناوي أن الشخصيات الدرامية في فيلم العارف ليست مشبعة أو مكتوبة بعمق يواء كانت هذه الشخصيات داخل أجهزة مثل التي لعبها محمود حميدة وأحمد خالد صالح، لافتًا إلى أن الجمهور متحمس لـ «الساسبنس» ويحبه. 

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أبطال فيلم العارف

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

موعد عرض الفيلم

وكانت أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم "العارف" والذى كان فى 14 يوليو الماضى، وتمكن البرومو الرسمى الخاص بالفيلم من تحقيق نسبة مشاهدة مترفعة بعد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كما سيطر على البرومو الغموض والإثارة.

ويأتى قرار عرض فيلم “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

 

تفاصيل الفيلم

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

من بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

 

هنا الزاهد تساعد أحمد فهمي في خدعته

حاولت الفنانة هنا الزاهد إقناع الجمهور بسرقة حسابات أحمد فهمي عن طريق كتابة تعليقات توحي بطلبها مساعدة زوجها في محنته قائلة:" يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها"

وبعد كشف الخدعة نشرت صورة أحمد فهمي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" مبروك حبيبي فخورة بيك.. عارفة إنه دور جديد متحمسة إني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".

يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى، كما إستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

 

تصريحات أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي عن أسباب تحمسه للتواجد في فيلم "العارف - عودة يونس" المقرر طرحه خلال الأيام القادمة، وأسباب تأخر تغييره للون الكوميدي الذي أحبه فيه الجمهور.

وقال في تصريحات خاصة: أنا متحمس جدا وسعيد للتواجد في فيلم العارف، ووجدتها فرصة للعمل مع الفنان محمود حميدة وأحمد عز".

وأضاف": عرض على الكثير من الأعمال بعيدا عن اللون الكوميدي، ومن بطولتي، ولكن كان هناك العديد من الحسابات تعوق تلك الخطوة، واهمها أن الجمهور قد لا يتقبلني في تلك المنطقة الجديدة، ولكن أجد العارف فرصة مناسبة تماما.

طارق الشناوي طارق الشناوى الناقد الناقد الفنى طارق الشناوى فيلم العارف أحمد علاء الديب

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