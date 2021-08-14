فتاحة.. شاهد رجال يجبرون قرشًا مفترسًا على فتح علب المشروب بأسنانه

بعد سلوكهم المستفز، تعرضت مجموعة من الصيادين في أمريكا لهجوم شديد بسبب تثبيت سمكة قرش واستخدام أسنانها لفتح علبة بيرة.

قام الصيادون و«يات داليسون» و«كودي سكوت» بتصوير أنفسهم على أحد الشواطئ الأمريكية وهم يمسكون بفك سمكة قرش مرعبة حتى يتمكن أحدهم من فتح علبة بيرة عليه.

كان الرجال يصطادون على شاطئ فلوريدا عندما اصطادوا سمكة قرش النمر الرملي وقرروا استخدام فكها السفلي كفتاحة لعلب البيرة.

تظهر في اللقطات المنشزرو على صفحة واحد من الصيادين في TikTok لـ 5800 أحدهم وهو يمسك بفكي القرش المذعور بينما يقوم كودي بتحطيم علبته المعدنية على أسنانه.

أثار مقطع الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره على نطاق واسع، حيث هاجم المستخدمين الصيادين المتهورين بسبب سوء معاملة الحيوان.