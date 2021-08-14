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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ينقصه المعادل السينمائي للفكرة

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن فكرة أيمن وتار - مؤلف فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين - جميلة وجاذبة وبها خيال، مشيرًا إلى أن السيناريو لم يكن متلائم مع الفكرة لأنه لابد أن تحتوي الأحداث على الفانتزيا. 

وأضاف طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن كريم عبد العزيز وماجد الكدواني قدما أداء تمثيليا جيدا في الفيلم، مشيرًا إلى أن دينا الشربيني  قدمت أداءًا مختلفًا عن التي قدمته في الأفلام الأخيرة، مؤكدًا أن المخرج والمؤلف لم يقدمان المعادل السينمائي الموازي للفكرة. 

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كريم عبد العزيز يحقق مليون جنيه بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين 

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

يذكر أن آخر عملين للنجم كريم عبد العزيز في السينما حققا إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلماه الأخيران "نادي الرجال السري" والذي حقق أعلى إيرادات في موسم منتصف العام في تاريخ السينما المصرية وهو 65 مليون جنيه، بينما تمكن فيلم "الفيل الأزرق 2" من أن يحقق 105 ملايين جنيه، وهو أعلى رقم إيرادات في تاريخ السينما المصرية في موسم الصيف.

 

تعليق صناع فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين 

رد وائل عبد الله على ما نُشر حول تشابه فكرة فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، مع فيلم نادي الرجال السري.

وقال عبد الله في تصريحات خاصة: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين مختلف تمام الإختلاف عن فيلم نادي الرجال السري الذي يطرح فكرة الرجل الخائن ومايقوم به من أجل ضمان عدم كشف خيانته، ولكن هذه المرة نقدم أسباب فشل العلاقات الزوجية وسبب زيادة نسب الطلاق في البلد، هل لأن اختياراتنا تكون خاطئة أم مفهومنا عن الزواج هو الخطأ".

وشبه الجمهور الفنان كريم عبد العزيز بالإعلامي عمرو أديب، خاصة أنه ظهر في دعاية فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” وهو مذيع "أصلع"، فربط البعض بين الشخصيتين.

ورد كريم عبد العزيز في تصريحات لـ “صدى البلد”: "هذا الأمر غير حقيقي تماما، وسيرى الجمهور عندما يشاهدوا العمل في السينمات أسباب هذا اللوك".

ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.

وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".
 

 

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