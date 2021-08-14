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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسبانيا تجلي رعاياها وموظفي سفارتها من أفغانستان

قررت الحكومة الإسبانية إجلاء رعاياها الموجودين في أفغانستان، وموظفي سفارتها في (كابول) مع تصاعد العنف وسقوط العديد من المدن الأفغانية الرئيسية في قبضة حرك (طالبان).

وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، اليوم السبت، أن العاصمة (مدريد) ستجلي كذلك المواطنين الأفغان الذين عملوا مع القوات الإسبانية خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أسرهم.

وفيما يتعلق بإغلاق السفارة الإسبانية في كابول، أكد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده مستعدة لأي احتمالية ومنها إخلاء السفارة في حال لزم الأمر "ولن تترك أحدًا وراءها".

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