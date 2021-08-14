الزراعة : انطلاق قافلة معهد التناسليات الحيوانية البيطرية فى البحيرة مجانًَا

أعلن د .هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة ، عن انطلاق القافلة البيطرية المجانية التي ينظمها المعهد في محافظة البحيرة ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم لصغار المزارعين والمربين .



حيث تستهدف القافلة ، القري الأكثر احتياجا بالمحافظة بمراكز: التحرير والمحمودية والرحمانية وأبو حمص وأيتاى البارود وكوم حمادة"، في الفترة من ١٤ حتي ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وتقدم القافلة العلاج المجاني ، وإجراء العمليات الجراحية والفحص التناسلي والتلقيح الصناعي والمسح الوبائ،ي والتحصين غير السيادي والتدريب للأطباء البيطريين ، علي أحدث التقنيات ونقل التكنولوجيا البحثية ، إلي المجال التطبيقي في القرية المصرية للمساهمة في توفير حياة كريمة لصغار المربيين.