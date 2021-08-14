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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل سفر بعثة البارالمبية للمشاركة في الأولمبياد باليابان.. صور

مؤتمر بعثة البارالمبية
مؤتمر بعثة البارالمبية قبل السفر للمشاركة فى الاولمبياد

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب  تفاصيل سفر البعثة البارالمبية الى اليابان للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأبطال مصر المشاركين فى الدورة والاجهزة الفنية.

كما تم الكشف عن ملابس البعثة الرياضية والزى الرسمى.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.
وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .

ومن جانبها وجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

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اللجنة البارالمبية المصرية النائبة الدكتورة حياة خطاب طوكيو وزير الشباب والرياضة

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