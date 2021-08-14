خبيرة تغذية: السهر يؤثر سلبًا على خصوبة المرأة.. فيديو

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم الحرمان من أي نوع من الطعام، وتناول كميات معينة من أي نوع؛ حتى لا يشعر مريض السمنة بالحرمان، وبالتالي تحدث انتكاسة في اتباع النظام الغذائي.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن السهر يزيد الوزن، ويؤثر سلبًا على خصوبة المرأة، كما أنه يرهق جميع خلايا الجسم، مشيرة إلى أن النوم المبكر يزيد من نضارة البشرة، ويمنع من ظهور الهالات السوداء.

ولفتت إلى أن مريض السمنة من الممكن أن يتناول بعض المواد التي تقلل الشهية خلال الليل، حتى لا يزيد وزنه، خاصة إن كان مجبرا على السهر ليلاً بسبب العمل.