أحمد موسى: حركة طالبان خطر حقيقي.. والأمريكان مرعوبون

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خطرا حقيقيا من تصرفات حركة طالبان في أفغانستان وسعيها للسيطرة على أفغانستان بالكامل واقترابها مع العاصمة كابول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "الأمريكان في منتهى الرعب مما يحدث في أفغانستان بسبب حركة طالبان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "حركة طالبان تسيطر على عدة مدن في افغانستان، والجيش الأفغاني وراء تسليح حركة طالبان وحركة طالبان حصلت على السلاح الذي جلبته أمريكا للجيش الأفغاني ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كافة دول العالم مهتمة بما يحدث في أفغانستان وكل أجهزة المخابرات في العالم تبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان واقتراب حركة طالبان من العاصمة الأفغانية كابول".

حركة طالبان

أطلقت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق على ثلاث مدن في مناطق متفرقة بالبلاد، وذلك مع فرض سيطرتها على 18 إقليما من الـ34 إقليما في أفغانستان.



وقال المتحدث باسم إقليم بلخ شمال البلاد -حسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- إن طالبان هاجمت مدينة مزار الشريف من عدة جبهات، لكنه لم يوضح أي معلومات عن مدى تقدم المسلحين أو الخسائر التي تكبدتها القوات الأفغانية.



ونقلت الوكالة تصريحات عن المتحدث باسم حركة طالبان زبيح الله مجاهد، إن مسلحي الحركة يحرزون تقدما تجاه عاصمة إقليم بلخ، كما صرح بأن القوات الأفغانية تكبدت خسائر كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن مجاهد ادعى أيضا دخول مسلحي الحركة مدينة شارانا في إقليم بكتيكا جنوب شرق البلاد.



وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر، دون الكشف عن هوياتها، أن طالبان أطلقت هجمات ثقيلة العيار على مدينة جاردز عاصمة إقليم بكتيا، كما حاصرت طالبان اللواء 203 التابع للجيش الأفغاني وكذلك مراكز الشرطة في المدينة، ما دفع قوات الشرطة إلى التراجع للمقر الرئيسي للشرطة في الإقليم