السعودية.. ضبط 92 شخصًا في تجمع مخالف بالحدود الشمالية

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، فى السعودية، السبت، ضبط 92 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس وفق صحيفة عاجل، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 92 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد متحدث شرطة الحدود الشمالية، اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.