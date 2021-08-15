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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من طالبان.. مسئولون أمريكيون وأوروبيون ينتقلون لأماكن آمنة في كابول

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن أقل من 50 مسئولا في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، سيبقون هناك في الوقت الحالي.

وأكد مسئول أمريكي للوكالة، أن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، يعملون من مطار كابول حاليا.

وقال مسئول بحلف الناتو، إن موظفي الاتحاد الأوروبي في كابول تم نقلهم إلى موقع آمن، تزامنا مع اقتراب حركة طالبان من دخول العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي ذلك وسط حالة من الفوضى والفزع تعيشها العاصمة الأفغانية مع اقتراب مقاتلي حركة طالبان من دخول المدينة وسقوط الحكومة المركزية هناك.

حكومة أفغانستان تسقط.. مقاتلو طالبان يدخلون العاصمة كابول

طالبان تسيطر على المعابر الحدودية لأفغانستان.. ومخرج وحيد تحت سيطرة الحكومة

وأكد مسئول أفغاني، اليوم الأحد، أن حركة طالبان سيطرت الآن على جميع المعابر الحدودية لأفغانستان.

وقال المسئول الأفغاني إن مطار كابل أصبح هو المخرج الوحيد الباقي تحت سيطرة قوات الحكومة؛ وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

مسؤول السفارة الأمريكية كابول الاتحاد الأوروبي طالبان

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