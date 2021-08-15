خوفا من طالبان.. مسئولون أمريكيون وأوروبيون ينتقلون لأماكن آمنة في كابول

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن أقل من 50 مسئولا في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، سيبقون هناك في الوقت الحالي.

وأكد مسئول أمريكي للوكالة، أن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، يعملون من مطار كابول حاليا.

وقال مسئول بحلف الناتو، إن موظفي الاتحاد الأوروبي في كابول تم نقلهم إلى موقع آمن، تزامنا مع اقتراب حركة طالبان من دخول العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي ذلك وسط حالة من الفوضى والفزع تعيشها العاصمة الأفغانية مع اقتراب مقاتلي حركة طالبان من دخول المدينة وسقوط الحكومة المركزية هناك.

وأكد مسئول أفغاني، اليوم الأحد، أن حركة طالبان سيطرت الآن على جميع المعابر الحدودية لأفغانستان.

وقال المسئول الأفغاني إن مطار كابل أصبح هو المخرج الوحيد الباقي تحت سيطرة قوات الحكومة؛ وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.