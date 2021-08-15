تعليم الغربية: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020 م/2021 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

صرح بذلك ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية لافتا إلى أنه اطمأن على حسن سير الامتحان وعدم وجود أي شكاوي.

كما أوصى وكيل وزارة التربية والتعليم في توجيهاته لفتحي أبو هندي وكيل التربية والتعليم بأهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوي من لجان سير الإمتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

جدير بالذكر أن ١٦٥٥طالب يؤدون امتحان الدور الثاني في جميع مجالات التعليم الفني مقسمين الي ٥٧٩ طالب بالتعليم الصناعي و٣٩٠ بالتعليم الزراعي و٦٨٦طالب بالتعليم التجاري والفندقي في ١٩ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

تعليم الغربية:غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني

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