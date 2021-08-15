تنسيق الجامعات 2021 .. برنامج جديد بـ آداب القاهرة.. وعميد الكلية يوضح شروط الأقسام الداخلية

شرطان للالتحاق بقسم اللغة العبرية بآداب القاهرة

جامعة القاهرة توضح شروط التحويل إلى كلياتها

تفصلنا أيام قليلة، عن استقبال كليات الجامعات المختلفة طلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2021-2022 ، بعد الإعلان عن النتائج والبدء فى التنسيق وكتابة الرغبات.



يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن البرامج والأقسام الجديدة لهذا العام بالإضافة إلى شروط الاقسام الداخلية لبعض الكليات .

من جانبه كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة العبرية.



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، يشترط لالتحاق الطالب بهذا القسم أن يكون حاصلا على 56 درجة فى اللغة العربية + 30 درجة فى اللغة الإنجليزية ، ويقبل القسم 300 طالب كل عام .



كما كشف الدكتور شريف ، عن شروط الالتحاق بالقسم اللغة الفارسية لطلاب الثانوية العامة.



قال الدكتور شريف شاهين ، يشترط لالتحاق الطالب بقسم اللغة الفارسية ، أن يكون حاصلا على 54 درجة فى اللغة العربية + 28 درجة في اللغة الإنجليزية .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن استكمال الدراسة فى البرامج الجديدة بالكلية خلال العام الدراسى 2021-2022 .



وأضاف خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أن هناك برنامجا جديدا تم طرحه لأول مرة بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني وهو "برنامج الترجمة التخصصية من اللغة العبرية وإليها" وسيتم استكماله خلال العام الدراسى الجديد ويصبح ضمن الأقسام الموجودة بالكلية لطلاب الثانوية العامة .

على الجانب الآخر ، صرح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول بـ الدراسات العليا بكلية الآثار للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تعلن كلية الآثار فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) في كافة التخصصات الأثرية وهي الآثار المصرية القديمة الآثار اليونانية الرومانية الآثار الإسلامية ترميم وصيانة الآثار بالإضافة إلى الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية وغيرها ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق طبقا للشروط المعلنة .



وأكد الدكتور أحمد رجب على ان الكلية ستغلق باب التقديمات يوم الاثنين الموافق 31 من اغسطس الجارى.



الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2021/2020 اعتبارًا من السبت 21 أغسطس الجاري ولمدة شهر؛ وذلك ورقيًا بمركز التحويلات بمدينة الطلبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية. ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.

وأوضح الدكتور الخشت أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مضيفًا أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة والكلية.

من جانبه قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.



وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على إلتزام كليات جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.

