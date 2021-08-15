تنسيق الجامعات 2021.. كلية آداب القاهرة: شرط واحد للالتحاق بـ قسم اللغة الروسية

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم اللغة الروسية لعام 2021-2022.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إن شرط الالتحاق بقسم اللغة الروسية بـ كلية الآداب أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور شريف شاهين، أن الدبلومات لديها عدة شروط يجب توافرها فى الطالب حتى يقدر على الالتحاق بها.

وأشار “شاهين”، إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القسم الذى يرغب في الالتحاق به.

وأوضح الدكتور شريف شاهين ، شروط الدبلوم التخصصي في الفلسفة ، وهو أن يكون الطالب حاصلا على تقدير مقبول من كلية الآداب ، بينما يجب أن يكون حاصلا على تقدير جيد بالنسبة للكليات الأخرى ، مؤكدا على اجتياز مقابلة شخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير



يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بدرجة الماجستير من الطلاب المتقدمين يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتى:

1- شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.

2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة

3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .

4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" .

5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .

6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .

7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .

8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .

9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .

10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).