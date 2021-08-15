عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الحج والعمرة

بعد وصول طلائع المعتمرين من الخارج.. الحج والعمرة تؤكد اكتمال الإجراءات الوقائية

الحج والعمرة تؤكد
الحج والعمرة تؤكد اكتمال الإجراءات الوقائية

أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أولى أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، عقب التعليق المؤقت لقبول المعتمرين من الخارج، كأجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أنه تم استقبال المعتمرين الواصلين إلى المملكة من مختلف الدول، وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم.

وحث مشاط على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة، والتي من أهمها إرفاق المعتمرين القادمين من خارج المملكة لشهادة استكمال جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، والمصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي، التي تحددها شركات الطيران الناقلة، التي يقدم عليها المعتمرين، للدخول إلى المملكة، حسب قائمة الدول التي تتطلب من المعتمرين الامتثال للحجر المؤسسي.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى أن تفعيل الأنظمة الإلكترونية والأعمال التقنية في مختلف شؤون خدمة ضيوف الرحمن، واعتماد مقدمي الخدمات من شركات العمرة، والنقل، والفنادق المؤهلين وفقاً لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، وذلك تماشياً مع متطلبات العمل عن بعد، وفق الاحترازات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور "مشاط" على أن جميع شركات ومؤسسات العمرة السعودية، سخرت كافة استعداداتها منذ وقت مبكر لخدمة معتمري الخارج، وتفانيها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة، التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الحج والعمرة المعتمرين اخبار العالم المعتمرين من الخارج السعودية وزارة الحج والعمرة المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟ أمين الفتوى يجيب

جريمة .. شطة يكشف عقوبات الفيفا بشأن تفويت المباريات

نيسان تكشف عن أرمادا 2022 للأسواق الأمريكية.. صور

سامسونج تكشف مواصفات مميزة لهاتفها Galaxy A52s بعد رصده على موقعها الرسمي

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. رابط الاستعلام وأسماء الأوائل كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

سلالة لامبدا من كورونا تبدأ الانتشار.. وهذه الدولة هي أولى الضحايا

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

نتيجة الثانوية العامة 2021| سجل بياناتك واعرف مجموعك على موقع «صدى البلد»

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ