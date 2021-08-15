جريمة .. شطة يكشف عقوبات الفيفا بشأن تفويت المباريات

أكد عبدالمنعم حسين، الشهير بشطة -مدير أكاديميات النادي الأهلي- أنه يرفض نغمة التفويت فى الدورى المصرى.

كان فريق الزمالك تغلب على مضيفه النادي الإسماعيلي بهدفين دون رد فيما تغلب الأهلي على انبي بنفس النتيجة أمس السبت.

وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعتبر أى تفويت أو تواطؤ فى المباريات جريمة تستوجب عقوبات مالية وتصل الاستبعاد 4 سنوات من المسابقات بمختلف مسمياتها.

أضاف : الاهلي والزمالك لا يحتاجان إلى تفويت المباريات فى الدورى المحلي من أجل الحصول على لقب البطولة المحلية.

تابع: الأهلي والزمالك من كبار الأندية المصرية والعربية والإفريقية يرفضان الحصول على اى لقب يأتي جراء التفويت والتواطؤ من قبل الفرق الأخرى.

وشدد شطة على أنه يرفض نغمة التفويت فى المباريات بالدورى الممتاز لافتا إلى انه من الوارد أن تكون هناك اخطاء غير مقصودة من جانب بعض لاعبي الفرق الأخرى فى مباريات قطبي الكرة المصرية لكن لا يمكن أن يطلق عليها تواطؤ أو تفويت.

ولفت إلى أن الاهلي والزمالك حريصان على المنافسة على حصد لقب البطولات المحلية عن طريق بذل العرق والجهد داخل المستطيل الأخضر.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٠ نقطة فيما حلّ النادى الأهلى وصيفًا برصيد ٦٨ نقطة فى ظل منافسة حامية الوطيس بين القطبين من أجل نيل لقب المسابقة المحلية.