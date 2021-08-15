رامي جمال يشوق جمهوره لأغنية «كنا ممكن نتفق»

شوّق المطرب رامي جمال، جمهوره لأحد أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "كنا ممكن نتفق"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر رامي جمال بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "#كنا_ممكن_نتفق.. أغنية جديدة لرامي جمال من ألبوم #ولسه، قريباً من إنتاج @nogoumrecords".

يذكر أن آخر أغاني رامي جمال أغنية "قلة الإحساس" التي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 11 يوليو الماضي.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال في منتصف مايو الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.