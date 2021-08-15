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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط كابول.. بريطانيا تطالب العالم بعدم التسرع في الاعتراف بالحكومة الجديدة بأفغانستان

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه ستكون هناك “حكومة جديدة” في أفغانستان - لكنه حث الدول على عدم الاعتراف بها قبل الأوان.

في مقابلة متلفزة مباشرة بعد اجتماع لجنة الطوارئ كوبرا التابعة للحكومة، أقر رئيس الوزراء بوريس جونسون فعليًا بانتصار طالبان في الحرب التي استمرت 20 عامًا مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.

وأظهر مقطع فيديو استقالة الرئيس الافغاني أشرف غني المدعوم من الغرب ومغادرته البلاد اليوم الأحد، على متن طائرة.

وقال جونسون: “أولويتنا هي التأكد من أننا نقدم خدماتنا لمواطني المملكة المتحدة وجميع أولئك الذين ساعدوا الجهود البريطانية في أفغانستان على مدى 20 عامًا وإخراجهم بأسرع ما يمكن”.

وشدد على أن حوالي 2000 أفغاني قدموا بالفعل إلى المملكة المتحدة بموجب خطة الحكومة لإعادة التوطين ، مضيفًا: “سنستقبل أكبر عدد ممكن في الأيام القليلة المقبلة”.

وقال جونسون “من الواضح أنه ستكون هناك في القريب العاجل حكومة جديدة في كابول أو نظام سياسي جديد، كيفما تريد أن تضعه”.

واضاف “أعتقد أنه من المهم للغاية أن يعمل الغرب بشكل جماعي للوصول إلى تلك الحكومة الجديدة ، سواء كانت من قبل طالبان أو أي شخص آخر، ولا أحد يريد أفغانستان مرة أخرى لتكون أرضًا خصبة للإرهاب”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه ليس من مصلحة الشعب الأفغاني أن تعود بلادهم إلى حالة ما قبل 2001 ، في إشارة إلى حكم طالبان قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بحثا عن زعيم القاعدة أسامة، بن لادن، الذي قالت الحكومة الأمريكية أنه تم اغتياله في باكستان عام 2011.

بريطانيا الناتو كوبر رئيس الوزراء أفغانستان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

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