الجندي: عائد مسار العائلة المقدسة أكبر من الترويج لنقاط سياحية منفصلة.. فيديو

قال عادل الجندي، المنسق الوطنى لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار، إن هيئة الآثار تسعى لموائمة المسار المقدس للعائلة المقدسة فى مصر، مع المسار المقدس فى أوروبا ديلوكا؛ حتى يتكاملا مع بعضهما، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المجموعة المصرية التي تتولى المسار المقدس الأوروبي.

وأشار عادل الجندي، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، إلى أنه منذ بداية مشروع مسار العائلة المقدسة، كانت وزارة السياحة والآثار تسعى لإطلاق المشروع؛ حتى يتناسق ويتكامل مع كل المسارات في العالم أجمع، مضيفا أنه تم إنجاز المشروع بنسبة 100%، ولم يتبق سوى التأكد من جاهزية المشروع كـ"متصل سياحي متكامل".

وأضاف عادل الجندي، أن المشروع سيكون تنمية لمحور سياحي متصل، ويتم التأكد الآن من خلوه من أي عائق؛ لأن العائد التابع للمشروع، أكبر من الترويج لنقاط سياحية منفصلة، منوهاً بأن طول مدة الإقامة؛ تعظم الإنفاق، وتزيد التجربة المكتسبة لدى السياح، خاصة الحاج الديني السياحي.