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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء ثابت: الطرق والكباري اللي اتعملت في مصر تضاهي الموجودة بألمانيا

علاء ثابت
علاء ثابت

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، إن هناك العديد من الدول الأوروبية وقعت خلال الأزمة العالمية لفيروس كورونا ولكن الدولة المصرية كان كل هدفها الحفاظ على شعبها ومواكبة عجلة الاقتصاد.

 

وتابع علاء ثابت ، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامية لبني عسل ، أنه يوجد فى هضبة الجلالة مصانع كبرى للأسمدة والزجاج والرخام مثل التي فى ألمانيا، مضيفاً أن الطرق والكباري الموجودة فى مصر تضاهى التى فى ألمانيا وأن الاستثمار الأجنبى يحتاج كل أساسيات البنية التحتية والتى وفرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

 

وأكد علاء ثابت، أن الرئيس السيسى استجاب منذ 2015 لضرورة وجود وزارة الهجرة ومنذ ذلك الحين يتم التعامل معها بكل شفافية وهذا ما كانت تفتقد الجاليات المصرية بالخارج وإحساسهم بأهميتهم وحاجة مصر إليهم، معقبة أن بعد جائحة كورونا كان من الصعب تجميعم مرة أخري ولكن نبيلة مكرم تمكنت عمل ذلك بكل إخلاص وجهد.   

علاء ثابت الدول الأوروبية الأزمة العالمية لفيروس كورونا الدولة المصرية المانيا

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