الفضل لأمي.. أول تعليق لمتفوق الثانوية الأزهرية الحاصل على 100%

عبر الطالب أمير محمد فهمي الأول على الثانوية الأزهرية، عن سعادته بتحقيقه مجموعة 100% في المرحلة الثانوية.



وأكد الطالب أمير محمد فهمي، في مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه كان يذكر بدون أي إجهاد وعمل على تنظيم الوقت بشكل كبير، مشيرا إلى أن فلسفته في النجاح المذاكرة والتركيز والراحة.



وأضاف الطالب أمير محمد فهمي الأول على الثانوية الأزهرية، أن أسرته لها دور كبير في تحقيق هذا المجموع الكبير، لافتا إلى أن والدته كان لها دور كبير وكانت مهتمة بأدق التفاصيل، و"الفضل لله عز وجل ولأمي".



وعن الكلية التي يريد أن يلتحق بها، رد الطالب أمير محمد فهمي الأول على الثانوية الأزهرية، قائلا :"ناوي على كلية الطب للقوات المسلحة تخصص المخ والأعصاب".



من جانبه قالت الأم والدة الطالب المتفوق أمير، إنه سعيدة جدا بما حقق نجلها من مجموع كبير، متابعة أنها أم لخمس أبناء متفوقين في التعليم.

أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس وذلك عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج، بعد اعتمادها.

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الإلكتروني الذي تم تخصيصه، على موقع الوزارة.