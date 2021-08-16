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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد محرجة للجيش الأفغاني أمام تقدم حركة طالبان.. فيديو

مشاهد محرجة للجيش
مشاهد محرجة للجيش الأفغاني

عرضت قناه العربية فيديو يوضح سقوط المدن الأفغانية مثل أحجار الدومنيو  وظهرت مشاهد محرجة للجيش وهذا بسبب الفرار الجماعي للجيش وقادته .

 

واضاف الفيديو أن طالبان سيطرت علي البلاد خلال فترة قياسية باستخدام أسلحة تقليدية متفوقة علي الجيش الأفغاني الذى أنفقت علية أمريكا مليارات الدولارات لتطويره وتسليحه .

 

واوضح الفيديو أن عودة طالبان ألي السلطة جعلت الرعب يخيم علي الأفغان خصوصا النساء لان طالبان تضطهد النساء وتقوم بتزويجهم قصريا بالإضافة ألي سقوط النساء الأفغان قتلي علي يد طالبان .


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مع قرب سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول، صرحت حركة طالبان من خلال الناطق باسمها، بأنها طلبت من قواتها البقاء على مداخل كابول وعدم محاولة دخول المدينة، في وقتٍ أعلنت فيه شبكة العربية الإخبارية، مغادرة رئيس البرلمان الأفغاني وعدد من زعماء الأحزاب السياسية إلى باكستان.

وزعم  متحدث طالبان،  أنهم لا يعتزمون الانتقام من أحد وأنهم سيقومون بالعفو عن العاملين في الجيش الوطني، مؤكدًا أن مقاتليه لم يقوموا بقتل أو جرح أي مدني في كابول.


وأضاف متحدث طالبان، أنه على القوات الحكومية وقف إطلاق النار للسماح بعبور المواطنين والأجانب، مشددًا على أنهم في طالبان، يطالبون مواطنيهم بالبقاء في البلاد وعدم مغادرتها بدافع الخوف.

الجيش الوطني الأفغاني باكستان طالبان الجيش أسلحة تقليدية اسلحة أمريكا ا مليارات الدولارات

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