البطل محمد رشوان يكشف عن مشواره الأولمبي

روى الكابتن محمد رشوان، البطل الأولمبي، تفاصيل بطولة في مجال الرياضة، مؤكدا أنه كان بطل أولمبي رفع علم مصر في الماضي.

وأكد الكابتن محمد رشوان، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن صناعة البطل الأولمبي ليس بالأمر الطبيعي ويحتاج لتضافر الجهود، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد استثمار للمستقبل.



وتابع الكابتن محمد رشوان، البطل الأولمبي، أن أي خلل في منظومة صناعة البطل الأولمبي تأتي بنتائج غير مرغوبة، لافتا إلى أن مصر مليئة بالأبطال واللاعبون المميزون في مختلف الألعاب.

المفروض في الرياضة لا يكون في واسطة ومحسوبية والأفضل هو من يستحق الاستمرار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، إن مراكز الشباب الرياضية بمثابة الشريان الحيوي لكافة القطاعات، مشيرا إلى أن مشروع البطل الأولمبي اكتشف 4 آلاف ناشئ.



ولفت وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الوزارة تتدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب دون إعلان ذلك.

وأضاف أشرف صبحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "نحترم الجماهير وانفعالاتها وعلينا العمل على وضع معايير توعوية لنبذ التعصب".

وأوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "سنعمل على إدراج بنود وصلاحيات في قانون الرياضة الجديد للحد من التعصب".