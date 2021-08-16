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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي لم يتمكن من مغادرة أفغانستان.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

قالت قناة "سي بي إس" الأمريكية إن السفير الأمريكي في كابول لم يتمكن حتى الآن من مغادرة  أفغانستان.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن السفير الأمريكي في أفغانستان فر من العاصمة كابول وشوهد في المطار وهو يحمل العلم الأمريكي، كما غادر السفير الفرنسي كابول ونشر عبر تويتر لقطات من هروبه عن طريق الجو.

وذكرت "سي بي إس" أن الذعر ساد العاصمة الأفغانية كابول وتسابقت طائرات الهليكوبتر في سماء المنطقة طوال اليوم لإجلاء الأفراد من السفارة الأمريكية في كابول.

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وتصاعد الدخان بالقرب من السفارة حيث أتلف الموظفون الوثائق المهمة وتم إنزال العلم الأمريكي، في الوقت الذي أعدت عدى بعثات غربية أخرى لسحب أفرادها من أفغانستان.

وقال مسؤولون إن السفير الأمريكي كان من بين الذين تم إجلاؤهم. كان يطلب العودة إلى السفارة، لكن لم يتضح ما إذا كان سيسمح له بذلك. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات الجارية.

ومع اقتراب متمردي حركة طالبان، طار الرئيس أشرف غني خارج البلاد.

قال عبد الله عبد الله، رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية وخصم غني منذ زمن طويل:"غادر الرئيس الأفغاني السابق أفغانستان، تاركًا البلاد في هذا الوضع الصعب. ينبغي أن يحاسبه الله".

ونشر غني في وقت لاحق على فيسبوك أنه غادر لتفادي إراقة الدماء في العاصمة، دون أن يقول إلى أين ذهب.


مع حلول الليل ، انتشر مقاتلو طالبان في جميع أنحاء كابول، واستولوا على مراكز الشرطة المهجورة وتعهدوا بالحفاظ على القانون والنظام خلال الفترة الانتقالية. وأفاد سكان عن وقوع أعمال نهب في أجزاء من كابول، بما في ذلك الحي الدبلوماسي الراقي، ونصحت الرسائل المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس بالبقاء في الداخل وإغلاق أبوابهم.

السفير الأمريكي أفغانستان كابول طالبان السفارة الأمريكية

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