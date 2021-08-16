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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضى بمطار كابول.. الأفغان يهربون من طالبان وأمريكا تسيطر على الحركة الجوية| فيديو

صدى البلد

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر تدافع المواطنين الأفغان لدخول مطار كابول هربا من حركة طالبان الإرهابية التي استولت على الحكم في البلاد.

وأظهر الفيديو وجود عدد كبير من المواطنين الأفغان يلوذون بالفرار من حركة طالبان ما أحدث فوضى عارمة سواء داخل أو خارج المطار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية سيطرتها على الحركة الجوية في مطار كابول الدولي لستهيل عملية إجلاء القوات الأمريكية وموظفي البعثة الدبلوماسية والمتحالفين والمتعاقدين الأفغان.

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال بيان الدفاع والخارجية الأمريكيتين:"غدًا وعلى مدار الأيام المقبلة، سننقل إلى خارج البلاد آلاف المواطنين الأمريكيين الذين كانوا مقيمين في أفغانستان، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا في البعثة الأمريكية في كابول وعائلاتهم وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر بشكل خاص".

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وأضاف البيان:"سنقوم بتسريع عملية إجلاء آلاف الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأمريكية، وصل حوالي 2000 منهم بالفعل إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين. بالنسبة لجميع الفئات، سيستمر نقل الأفغان الذين أجازوا الفحص الأمني ​​مباشرة إلى الولايات المتحدة. وسنجد مواقع إضافية لأولئك الذين لم يتم فحصهم بعد".

بينما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلصت عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة للأفغان الذين عملوا إلى جانب الولايات المتحدة، لأنها تعطي الأولوية لإجلاء الأفراد الأمريكيين من البلاد.

كابول أفغانستان طالبان الخارجية الأمريكية مطار كابول

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