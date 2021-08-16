إحدى أكبر الهزائم بالتاريخ.. ترامب يطالب بايدن بالاستقالة بعد استيلاء طالبان على أفغانستان

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه بخزي بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية على السلطة في أفغانستان.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال ترامب في بيان إنه "حان الوقت لأن يستقيل جو بايدن في خزي لما سمح بحدوثه لأفغانستان، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في انتشار فيروس كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المعطل".

وأضاف: 'لا ينبغي أن يكون الأمر ذي بال، لأنه لم يتم انتخابه بشكل شرعي في المقام الأول".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أصدر ترامب بيانًا آخر انتقد فيه إدارة بايدن بسبب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال في البيان:"ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوري. ستكون واحدة من أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي".

وسقط، يوم الأحد، الجيش والحكومة الأفغانية في يد طالبان مع دخول قوات المتمردين العاصمة كابول بعد الاستيلاء على السلطة في جميع أنحاء البلاد خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

كانت العاصمة كابول آخر معقل حكومي كبير. مع دخول مقاتلي طالبان المدينة، نزل الأفراد الأمريكيون والمواطنون الأفغان إلى المطار لمغادرة البلاد. وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى طاجيكستان يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن حركة طالبان عن إعادة تسمية البلاد إلى إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي.

تم اتخاذ قرار سحب القوات من أفغانستان لأول مرة من قبل إدارة ترامب، لكن بايدن كان قد أعلن الشهر الماضي أنه سيتم سحب جميع القوات بحلول 31 أغسطس.

وأعرب كل من الجمهوريين والديمقراطيين عن قلقهم بشأن التعامل مع انسحاب القوات.

انتقد السناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام بايدن يوم الأحد قائلا إن الرئيس "يبدو غافلا عن التهديدات الإرهابية التي ستأتي من أفغانستان التي تديرها طالبان".

وصف الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس انهيار أفغانستان بأنه 'كارثي' للولايات المتحدة وبقية العالم.

ودافع بايدن يوم السبت عن قراره قائلا إن "الوجود الأمريكي اللامتناهي وسط صراع أهلي في بلد آخر غير مقبول' بالنسبة له".

وفي البيان نفسه، انتقد بايدن ترامب لقيامه بإبرام اتفاق مع طالبان قال إنه تركهم "في أقوى وضع عسكريًا منذ عام 2001، وسحب 2500 جندي قبل أن يترك منصبه وفرض موعدًا نهائيًا في 1 مايو 2021 لسحب القوات الأمريكية".

وأضاف:"عندما أصبحت رئيسًا، واجهت خيارًا - متابعة الصفقة، مع تمديد قصير لإخراج قواتنا وقوات حلفائنا بأمان، أو تكثيف وجودنا وإرسال المزيد من القوات الأمريكية للقتال مرة أخرى في بلد آخر "، وقال بايدن في البيان "الحرب الأهلية".



وقال بايدن أيضًا إنه سيرسل 5000 جندي أمريكي لمساعدة الأفراد الأمريكيين وحلفائهم على الإجلاء بأمان.

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكين لشبكة "سي إن إن" يوم الأحد، إنه تم إبلاغ طالبان بأنه سيكون هناك "رد سريع وحاسم" إذا تدخلوا في إجلاء الأمريكيين.

وهاجم ترامب الموقف ووصفه بأنه "فوضى مأساوية" في بيان يوم الجمعة، مضيفًا 'هل لم تفتقدوني بعد؟".