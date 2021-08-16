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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة علوية جميل..رفضت سناء جميل البوح بهذا السر احتراماً لمشاعرها

سناء يونس وعلوية
سناء يونس وعلوية جميل

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة علوية جميل  والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم لعام 1994، وقد  اشتهرت فى السينما المصرية بتقديم أدوار المرأة القوية.

 

علوية جميل  اسمها الحقيقى إلياصابات خليل المجدلاني من عائلة لبنانية الأصل ولدت عام 1910، تزوجت وعمرها 13 عاما، والتحقت عام 1925 بفرقة ''رمسيس'' مع الفنان يوسف وهبي وكان عمرها وقتها 15عاما فقط، ثم انتقلت للفرقة القومية، لقبت برائدة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات من بينها ''راسبوتين، الكونت دي مونت كريستو، الوطن، الطلاق، النائب المحترم، دم ملوث''

 

.بدأت علاقة علوية جميل  بالسينما عام 1940 وظهرت في أول أفلامها ''بورسعيد''، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها ''القصر الملعون، التلميذة، مفيش تفاهم، معجزة السماء، نساء بلا رجال''، كما قدمت عمل تليفزيوني وحيد هو مسلسل ''القط الاسود'' مع زوجها محمود المليجي، واعتزلت العمل السينمائي عام 1964، وتفرغت لحياتها مع زوجها الفنان محمود المليجي حتى وفاته، لتلحق به عام 1994، ويغيب عن تشييع جثمانها كل الفنانين فلم يذكر اسم فنان قام بتوديعها.

 

علوية جميل  وسناء يونس  : 

 

تزوجت  علوية جميل  من الفنان محمود المليجى فى بدايته وقبل ان يشتهر و تحديدا فى عام 1931 و كانت هناك قصة حب كبيرة بين الطرفين ، حيث كان الثنائى يعملان معا بفرقة فاطمة رشدى . 

 

تردد ان الفنان محمود المليجى تزوج أكثر من مرة على الفنانة علوية جميل ، ولكن الزيجة التى تم تأكيدها بعد ذلك كانت من الفنانة سناء يونس ، والتى ظلت محتفظة بالسر حتى بعد وفاة الفنان محمود المليجى حفاظاً على مشاعر الفنانة علوية جميل واحتراماُ الى رغبة الفنان الراحل محمود المليجى ، وقد رفضت إعلان الزيجة خلال حياتها ، بل انها لم تطلب بحقها فى الميراث. 

 

وبعد النكسة اعتزلت علوية جميل الفن والحياة العامة، وعرف عنها علاقاتها الطيبة بأبناء وسطها، ومع انتصار أكتوبر عام 1973 عاودت الظهور فى الحياة العامة، ولم تعد للفن حتى وفاتها فى مثل هذا اليوم عام 1994، وتركت وراءها ثلاثة أبناء هم جمال ومرسى وإيزيس من زوجها الأول.

علوية جميل الفنانة علوية جميل محمود المليجى الفنان محمود المليجى سناء يونس

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