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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان: 90% من المباني الحكومية في كابول تحت سيطرتنا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وقال متحدث باسم الحركة: “أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت تحت سيطرة الحركة”، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء".

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.

وتابع: “سنسمح للمدنيين في مطار كابل بالعودة إلى منازلهم ولن يتم إيذاؤهم”.

وأردف: “معظم نقاط التفتيش الرئيسية في كابل تحت سيطرة الحركة”.

بعد سيطرة طالبان.. وزير الدفاع البريطاني يؤكد: لن نعود إلى أفغانستان

شاهد | مراسل سكاي نيوز يتفاجأ باجتياح مقاتلي طالبان لكابول خلال بث مباشر

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وحسب ما ذكره والاس لشبكة "سكاي نيوز"، اعترف بأن طالبان باتت تسيطر على أفغانستان، لذا لن تعود  القوات البريطانية لمحاربة مقاتلي الحركة.

وأضاف "أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف أن هذا هو المكان الذي نحن فيه"،  متوقعًا بأن العالم قد يشهد موجهة هجرة كبيرة بسبب الأوضاع في أفغانستان.

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