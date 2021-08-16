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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باريس تعلن موعد بدء إجلاء رعاياها من أفغانستان

مسلحو طالبان
مسلحو طالبان

أعلنت باريس، اليوم الاثنين، أن أولى عمليات إجلاء الفرنسيين من أفغانستان ستبدأ مساء اليوم.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، أن عشرات الفرنسيين ينتظرون الإجلاء من أفغانستان.

وأضافت الوزير الفرنسية أن إجلاء أولى دفعات الفرنسيين من كابول سيكون  بحلول مساء الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت رعاياها لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن، وسط تقدم سريع لمقاتلي حركة طالبان.

وقررت السلطات الفرنسية، أمس الأحد،  إرسال تعزيزات عسكرية لدولة الإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان وذلك بعد سقوط الحكومة على يد طالبان.

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت نقل سفارتها في العاصمة كابول إلى المطار.

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية إن حركة طالبان دخلت القصر الرئاسي الأفغاني في كابول العاصمة.

وقال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية لوكالة "رويترز" الإخبارية إنه لن تكون هناك حكومة انتقالية في العاصمة أفغانستان.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان ومفاوض الحركة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المسلحين سيجرون محادثات في الأيام المقبلة بهدف تشكيل "حكومة إسلامية منفحتة وشاملة".

و قال وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي إن رئيس أفغانستان أشرف غني "قيد جهود القوات الأمنية وباع البلاد"، بعد مغادرته العاصمة كابول أثناء تقدم حركة طالبان نحو المدينة.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر أفغانستان بعد دخول حركة طالبان العاصمة كابول.

وأضافت الشبكة: "الرئيس غني غادر القصر الرئاسي في كابول عبر طائرة مروحية".

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