عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس و200 شخصية هربوا من أفغانستان.. طلب عاجل لقادة طالبان في الدوحة

طلب عاجل لقادة طاليان
طلب عاجل لقادة طاليان في الدوحة

أكد المستشار المستقيل لرئيس أفغانستان أن الرئيس أشرف غني أصبح من القادة السابقين بعد هروبه من البلاد.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال المستشار المستقيل إن الرئيس و200 شخصية فروا من البلاد، بعد اقتحام حركة طالبان الإرهابية العاصمة كابول واستيلائها على القصر الرئاسي.

وأضاف أن طالبان بحكم الأمر الواقع أصبحت هي من تحكم البلاد؛ داعيا قادة طالبان لسرعة العودة من الدوحة لتحمل مسؤولية الأمن.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وقال متحدث باسم الحركة: “أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت تحت سيطرة الحركة”، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء".

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.

وتابع: “سنسمح للمدنيين في مطار كابل بالعودة إلى منازلهم ولن يتم إيذاؤهم”.

وأردف: “معظم نقاط التفتيش الرئيسية في كابل تحت سيطرة الحركة”.

واجتاحت حركة طالبان الإرهابية العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضم الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب، لتتأكد خسارة الولايات المتحدة لأطول الحروب في تاريخها.

وانتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح في أنحاء العاصمة كابول، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي الذي بات مهجوراً. وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان ومفاوض الحركة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المسلحين سيجرون محادثات في الأيام المقبلة بهدف تشكيل "حكومة إسلامية منفحتة وشاملة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بطالبان إن الجماعة ستعلن من القصر استعادة إمارة أفغانستان الإسلامية، الاسم الرسمي للبلاد تحت حكم طالبان قبل أن تطرد القوات التي تقودها الولايات المتحدة المسلحين في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. التي تقول أمريكا إن القاعدة نفذتها عندما كانت تؤويها طالبان. لكن يبدو أن تلك الخطة أصبحت معلقة.

أفغانستان الرئيس الأفغاني أشرف غني هروب أشرف غني هروب الرئيس الأفغاني اخبار العالم حركة طالبان قادة طالبان اتفاق الدوحة

ترشيحاتنا

ميدو: بواليا لن يرحل عن الأهلى..واللاعب قدم أوراق اعتماده بعد تألقه

التنمية المحلية توقع بروتوكولا لإتاحة أرصفة القاهرة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة

5 طرق سريعة وفعالة للتخلص من حروق الشمس

ميدو: مفيش مباراة سهلة للأهلي والزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2021|شوقي ينفي ارتفاع نسب النجاح بالشعبة العلمية وانخفاضها بالأدبية

ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 11.2% من إجمالي قوى العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ