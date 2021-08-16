صحيفتان إماراتيتان: الوضع الأفغاني المريب لا يبشر باستقرار أو سلام قريب

أكدت صحيفتا (الخليج) و(الاتحاد) الإماراتيتان، أن الوضع الأفغاني المريب لا يبشر باستقرار أو سلام قريب في ظل مخاوف مشروعة وتقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وحوادث انتقام.

وذكرت صحيفة (الخليج) - في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ تحت عنوان " أفغانستان إلى المجهول" - أن أفغانستان عادت إلى محنتها القديمة، ففي أيام قليلة استعادت حركة طالبان السيطرة على معظم أقاليم البلاد وباتت العاصمة كابول في قبضتها، وتوالت التطورات الدراماتيكية بمغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد بعد انهيار حكومته وتبخر قواتها وفرار كبار المسؤولين وتوالي قوافل النازحين، بينما تقوم القوات الأمريكية وحليفاتها بإجلاء رعاياها دون قتال.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الاتحاد) تحت عنوان " حماية المدنيين أولا" - أن العالم بأكمله مشدود لما يحدث في أفغانستان من تطورات متسارعة، وتبدل للمشهد، بين نظام رئاسي ينهار، ونظام آخر يخضع السلطة لهيمنته بالقوة، والشعب يدفع الثمن مراراً وتكراراً من أمنه واستقراره وبين فرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج لتجنب إراقة الدماء وتدمير كابول كما قال، وسيطرة «طالبان» على أحياء العاصمة واحدة تلو الأخرى.

وأشارت إلى أن الكثير من الأفغان يخشون عودة «طالبان» بعقلية حكمها السابق /1996 - 2001/ قبل أن يطردها التحالف الدولي بعد اعتداءات 11 سبتمبر التي نفذتها جماعة «القاعدة» الإرهابية ، لاسيما أن هناك اتهامات بارتكابها الكثير من الفظائع في المناطق التي سيطرت عليها في الفترة الأخيرة.