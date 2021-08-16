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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة خلال افتتاح مهرجان القلعة: أقربها لقلوبنا وابتدينا بالشباب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

عرض برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، تقريرا عن مهرجان " القلعة للموسيقى والغناء " .

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة  ، خلال الافتتاح ، إنه أقرب المهرجانات للقلوب ، والافتتاح دائما ما يكون مميزا ، متابعة : " قصدنا أن يكون الافتتاح بإحياء من الشباب بأعمال ومؤلفات مصرية " .

ومن جانبها قال وزير السياحة والأثار ، الدكتور خالد العناني  ، إن مسؤولية الوزارة في هذا المهرجان هو اضافة الفعالية في القلعة ، وخلال الأسابيع القادمة ستشهد القلعة رونقا مختلفا .

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء|صور

 

بدأت ، فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعد توقفه العام الماضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وشهد الحفل تقديم مجموعة دار الأوبرا لموسيقى «الحجرة» وعرض مقتطفات للموسيقار العالمي فيفالدي بعنوان الفصول الأربعة، وألقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم كلمتها، وأعلنت من خلالها إطلاق فعاليات المهرجان.

 

كما كرمت  وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

غياب رئيس دار الأوبرا:

تغيب دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا عن حفل افتتاح ، الدورة الـ29 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تستمر فعالياته حتى 30 سبتمبر المقبل .

 

وكشفت الدكتور إيناس عبد الدايم عن سر غياب مجدي صابر حيث قالت :" أشكر كلً  الذين حرصوا على تقديم هذه الدورة على أكمل وجه، ومنهم خالد العناني وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، اعتذر عن عدم حضور حفل الافتتاح اليوم بسبب تعرضه لوعكة".

 

وأضافت إيناس عبد الدايم :" إن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، يعد من أعرق المهرجانات التي تقدمها وزارة الثقافة ودار الأوبرًا المصرية".


 

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