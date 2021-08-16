انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم ..تفاصيل

ينطلق اليوم معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في تمام الساعة الثانية مساء وينتهي يوم 30 أغسطس الجاري و ذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

و يضم المعرض حوالي 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، وسوف تُبث الفعاليات مباشرةً في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وستُبث اللقاءات مباشرةً على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب على الرابط التالي:

يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان: للإبداع السكندري وجوه كثيرة. وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل: الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في البرنامج الثقافي التفاعلي، الدكتور أحمد عكاشة، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور خالد حبيب، والإعلامية نشوى الحوفي، والسيناريست مريم نعوم، والدكتورة ريم البسيوني، وفنان الخط العربي؛ خضير البورسعيدي، والفنان شريف الدسوقي، والكابتن أحمد الكاس، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الروائيين والمترجمين المصريين. كما يولي البرنامج جزءًا خاصًا للتاريخ والتراث وللمسرح وللترجمة وللشباب والصحة النفسية.