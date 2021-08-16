وزير العدل: الأكاديمية العربية من أنجح مؤسسات العمل العربى المشترك

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حفل تخرج ١٥٢ دارسا ممن حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه فى إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية.



أقيم الحفل في حضور، الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمى، الدكتورة منى قدري عميدة كلية الدراسات العليا في الإدارة وكوكبة من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.



وقال المستشار عمر مروان وزير العدل في كلمته: "اسمحوا لى أن أعبر عن سعادتى وانا أشارككم هذه الفرحة بتخريج كوكبة من علماء المستقبل "، مؤكداً أن الأكاديمية العربية تمتلك من الإمكانيات المادية والقيادية ما جعلها من أنجح مؤسسات العمل العربى المشترك.

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وأضاف أنها -اى الأكاديمية -توفر أعلى جودة تعليمية عبر مناهج تطبيقية مستحدثة وتخصصات مواكبة لمتطلبات العصر لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفقا لمعدلات القياس العالمية.

ووجه كلمة للدارسين قال فيها :" لقد بلغتم اليوم مرحلة مثالية فى مستقبلكم فعليكم مواصلة الجهد من أجل الارتقاء بوطنكم لتحقيق التصور الذي يتجسد وفق رؤى واضحة ونية صادقة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

من جانبه ,ألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية كلمة رحب فيها بالحضور ، وقال "مرحبا بكم فى هذا الصرح الذي ينشر نور العلم في مصر والعالم العربي أجمع، هذا النور الذي يخرج من عقول شباب نابه ومتميز تلقى العلم على يد لفيف من الأساتذة العلماء ، تم انتقاؤهم بعناية فائقة".

وأضاف قائلًا " جئنا اليوم لنحتفل بتخريج باقة جديدة من هذه العقول المستنيرة ، واضعين فيها الآمال العريضة من أجل حمل راية العلم، ونشر نور المعرفة والتطور في ربوع عالمنا العربي،إنها ليست النهاية أن يحصل اليوم كل طالب علم على درجة علمية،بل إنها البداية، وأقول لأبنائي الخريجين اليوم، أن كلا منهم الآن، أصبح يحمل في عنقه أمانة ورسالة،عليه أن يؤديها تجاه ذويه ومجتمعه ووطنه بل تجاه العالم الذي نعيش فيه.

واستطرد قائلا "إنها حقا لمدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا ان الاكاديمية العربية التي انشأت منذ أكثر من أربعين عاما أصبحت اليوم ( بحق ) صرحا علميا شامخا. ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي أجمع".



من جانبها ، ألقت الدكتورة منى قدرى عميدة كلية الدراسات العليا فى الادارة كلمة رحبت بالحضور وأعربت عن سعادتها بتواجدها فى مثل هذا اليوم الذى يعد نقطة تحول وانجاز كبير فى حياة الخريجين وأعربت عن فخرها بدفعة التحدي التى استطاعت ان تتخرج وتحقق حلمها فى ظل ظروف جائحة كورونا التى مست جميع القطاعات.



وطالبت الخريجين بتقديم الشكر والعرفان لأسرهم الذين قدموا كل الدعم لكى يتحقق حلمهم، كما طالبتهم بأن يواصلوا التميز والتفوق وان لا يتوقفوا فى الاجتهاد قى طلب العلم.



وفى الختام، قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم هدية تذكارية ودرع الأكاديمية لمعالى المستشار عمر مروان وزير العدل .