بعد إيقافه بمباراة الإسماعيلي.. أشرف بن شرقي ورقة الزمالك الرابحة أمام دجلة

يعود الدولى المغربى أشرف بن شرقى هداف الزمالك لفريقه أمام وادى دجلة المقرر لها التاسعة مساء غدا الثلاثاء بالجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز بعد غيابه عن مواجهة الإسماعيلى للحصول على الإنذار الثالث فى لقاء الإتحاد السكندرى .

ووعد أشرف بن شرقى زملائه بالتسجبل فى مرمى وادى دجلة ومساعدة فريقه على الإستمرار على قمة الدوري فى الجولات الأربع القادمة .

ويحتل أشرف بن شرقى قائمة هدافي الزمالك برصيد 13 هدفا سجلها فى الدورى الأمر الذى يجعله من الأوراق الرابحة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى جميع المباريات هذا الموسم .

أشرف بن شرقى يقترب من التجديد

وتوج أشرف بن شرقى مع الزمالك بثلاثة ألقاب هي كأس مصر وكأسى السوبر المصرى والأفريقى فى الموسم السابق وكان شريكا أساسيا فى تأهل الفارس الأبيض لنهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى .

واقترب بن شرقى من تمديد تعاقده مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم القادم بعدما توصل لاتفاق شبه نهائى مع اللجنة التنفيذية للقلعة البيضاء على بنود العقد الجديد والذى سيقاضى فى موسمه الأول قرابة مليون و600 ألف دولار .

قائمة الزمالك أمام وادى دجلة غدا

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٠ نقطة وذلك بعد مرور ٣٠ جولة من عمر المسابقة.

مصير عبدالله جمعة من الأصابة وسر غياب حميد أحداد

وواصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للفريق الأبيض مساء أمس الأحد.

وخاض عبدالله جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

كما غاب حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي.

وتعرض أحداد لنزلة معوية، حيث فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد شعوره بألم في المعدة.

وتواجد حميد أحداد في المران وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة، والذي فضل منحه راحة من المشاركة في التدريبات بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.