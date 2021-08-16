تركيزنا ينصب على عملية الإجلاء.. ميركل تخرج عن صمتها بشأن أحداث أفغانستان

ميركل تعلق على أحداث أفغانستان

خرجت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، عن صمتها بشأن أحداث أفغانستان؛ بعد تعرضها لانتقادات لعدم إدلائها بأي تصريح في هذا الشأن.

ووفقا لـ "ديلي اكسبرس"، قالت ميركل، بعد اجتماع مع زعماء حزبها الديمقراطي اليوم الاثنين، إن تركيز ألمانيا يجب أن ينصب على عملية الإجلاء في أفغانستان.

وأضافت: 'إننا نشهد أوقاتا عصيبة.. يجب أن نركز الآن على مهمة الإنقاذ".

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن هناك "أسباب سياسية داخلية" أمريكية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان.

وكان الزعيم الألماني قد تعرض لانتقادات لعدم الإدلاء بتصريح بشأن الأوضاع الجارية في أفغانستان، خاصة بعد هجوم طالبان على كابول.

وحثت وسائل الإعلام الألمانية ميركل على شرعة التحرك لإنقاذ مراسليهم والمتعاونين معهم في أفغانستان.

وغرد رئيس مكتب "The Economist" في برلين، توم نوتال ، في وقت سابق اليوم: "صححلي إذا كنت مخطئًا، لكنني لا أعتقد أننا سمعنا كلمة واحدة من ميركل، أو المتحدث باسمها، بشأن أفغانستان في الأيام القليلة الماضية".

وجاء ذلك في الوقت الذي تسارع فيه الدول الغربية لإخراج موظفي السفارات والمواطنين من أفغانستان في أقرب وقت ممكن.

وكانت ألمانيا قد أعلنت اليوم، الاثنين، تعليق كافة رحلات الطيران المدني فوق الأجواء الأفغانية حتى إشعار آخر؛ وفيما بعد قررت وقف رحلات الإجلاء من مطار كابول بعد إغلاق حشود للمدرج.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت الخارجية الألمانية: "قد لا نتمكن من إجلاء موظفي سفارتنا الأفغان لمطار كابل لعدم وجود قوات ألمانية على الأرض".

وتوقع وزير الداخلية الألماني أن تتسبب الأزمة الأفغانية بموجة هجرة جديدة.

كما أعلنت السلطات الألمانية نشر مئات من جنودها في أفغانستان لتأمين عمليات إجلاء مواطنيها وأفغان.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وقال متحدث باسم الحركة: “أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت تحت سيطرة الحركة”، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء".

وأضاف المتحدث ، أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.